شاهد.. وصلة رقص لـ فيفي عبده في كواليس جلسة تصوير Vogue

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو من كواليس جلسة التصوير الاخيرة التي خضعت لها لصالح مجلة Vogue Arabia. واظهر مقطع الفيديو مشاهد طريفة وعفوية لـ فيفي عبده مع فريق عمل المجلة حيث ظهرت تردد بعض جملها المشهورة مثل “I swear I love you”. كما ظهرت فيفي عبده وهي تدخل في وصلة رقص عفوية مع احد اعضاء فريق العمل. وقد لقي الفيديو اعجاب الكثير من معجبي فيفي عبده و بعض الفنانين مثل ايتن عامر، ايمان العاصي، شيماء سيف، نسرين طافش وكندة علوش وغيرهم.

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