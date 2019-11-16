شاهد .. أنشودة في مدح الرسول بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 11:52 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة مسلمة تدعى ” ثريا ” وشاب مسيحي يدعى ” أندرو ” وهما يؤديان أغنية في مدح الرسول . وظهرا في مقطع الفيديو وهما داخل سيارة ويقومان بغناء مقطع من أغنية ” يا نبي سلام عليك ” للفنان ماهر زين . وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو الذي أثار الجدل بين المتابعين وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض له .

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