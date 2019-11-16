ستّ نجمات من هوليوود على طاولة مستديرة

متابعة بتجــــــــــــرد: جمعت The Hollywood reporter ست نجمات من أجيال مختلفة في عدد كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2019 الجاري. فضم الغلاف جنيفر لوبيز، لورا ديرن، لوبيتا نيونغو، سكارليت جوهانسون، آوكوافينا ورينيه زيلويغير.

واعتمدت النجمات إطلالات كلاسيكيّة من الألوان الفاتحة مثل لورا، لوبيتا وجنيفر اللواتي اعتمدن الفساتين البيضاء كلّ منهنّ على طريقتها الخاصّة وبقصّة مختلفة.

أمّا رينيه زيلويغر فاختارت فستان مخملي باللون الزهري بينما سكارليت أطلّت بفستان من اللون نفسه يميّزه الريش من تصميم Jason Wu.

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واللون الأزرق الفاتح كان إختيار آوكوافينا من تصميم Andrew Gn يميّزه الريش عند منطقة الأكمام والحزام عند الخصر.

والجديد في المقابلة أنّها كانت على طريقة الطاولة المستديرة بحيث حمل هذا العدد عنوان: “Actresses roundtable”. وكان الموضوع عن الدراما وبدأ الحوار بقول رينيه أنها تخاف في كل مرة تقدم فيها دور جديد في التمثيل حيث قالت: يصبح الخوف أقل وربما أكثر إحساس بالمسؤولية مع تقدمك في السن ولكن دائمًا الخوف هو جزء من الفرح، لتقاطعها لوبيز وتقول أن هذا هو الحماس بحد ذاته، وبذلك أجمعت النجمات السّت على هذه النقطة.

وأكدت رينيه زيلويغير أن الدور الذي لعبته كـJudy Garland هو بمثابة إحتفال وذلك لمشاركة عدد كبير من الأشخاص في تشجيع وتقدير هذه الشخصية.