بين أغاني الماضي والحاضر.. راغب علامة يُبهر الجمهور في موسم الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في الممبكة العربية السعودية.

الحفل الذي تكلّل بالنجاح حضره جمهور عريض، فوجد السوبر ستار تفاعلاً كبيراً من محبّيه في السعودية، حيث ردَّدوا معه كلمات أغلب أغنياته الشهيرة التي قدمها في الحفلة.

وفي البداية، شكر علامة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: “أشكر مَن جعل المستحيل ممكناً”. كذلك شكر الهيئة العامة للترفيه، ورئيسها تركي آل الشيخ.

وأشعل راغب الأجواء، في وصلته، بأغنية “اللي باعنا خسر دلعنا وأغنية “يا ريت”، وأثار شوق محبّيه بـ “لو أقولك إني بحبك”، الأغنية التي قال عنها راغب أنه مهما كان حزينًا أو محبطًا، فإنها تعطيه دفعة من التفاؤل، وتبعها بـ “مش بالكلام”، قبل أن يُدخل الجمهور فعليًا في قصص الحب الخالدة بـ “قلبي عشقها والعيون”، و”اشتقتلك أنا”.

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ووفاءً له، غنى علامة رائعة أبو بكر سالم “سر حبي فيك غامض”، وأشعل حماس الحضور بـ “يا غايب تعالى”، و”ليلة لو باقي ليلة” للموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس، الأغنية التي قال عنها أنها الأحب إلى قلبه، وأدخل عشاقه في جو خيالي بغنائه “ميل لقمري وغناه”، كما غنى لوطنه “راجع راجع يتعمر راجع لبنان”.

على صعيد آخر، يشارك راغب علامة في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي” إلى جانب النجوم أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.