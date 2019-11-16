شيرين عبد الوهاب تتألق في الرياض وتُهدي الجمهور السعودي قبلة كبيرة – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد من المواطنين السعوديين والأسر العربية.

حضرت شيرين إلى مكان الحفل بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب وصعدت إلى المسرح مرتدية فستانًا من الستان باللون الأحمر، ومتزينةً بإكسسوارات ناعمة ومكياج هادئ، فاستقبلها الجمهور بعاصفة من التصفيق الحار، لتغني لهم فوراً “كتر خيري”.

وخاطبت الفنانة المصرية الجمهور، قائلةً: “إنتو بتسموني شيرين الحب وإنتو الحب نفسه”. قبل أن تترنَّم لهم بواحدة من أشهر أغانيها “أنا في الغرام”، وتشعل المسرح طرباً.

وتغزَّلت شيرين بالسعودية، بالقول: “هي السعودية بقت بالجمال ده”. مؤكدةً سعادتها بالمشاركة في إحياء الحفلة مع اثنين من عمالة الغناء العربي.

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وأهدت شيرين جمهورها في الحفلة قبلةً كبيرة تعبيرًا عن حبها وتقديرها لهم. وشهدت وصلة شيرين موقفًا جميلًا، حيث طلبت من مُعجب لها، يحضر كل حفلاتها، الصعود إليها على المسرح، ليفاجئها المعجب السويسري بإتقانه العربية، حيث ألقى التحية على الجمهور بالعربية قائلاً: “مساء الخير للجمهور السعودي، أنا فرحان جداً جداً هذه الليلة مع أفضل فنانة في العالم شيرين”.

بعدها، غنَّت شيرين للحب مترنمةً بـ “كتير بنعشق”، و”حبة جنة” مثيرةً عاطفة الجمهور، الذي كشفت له عن رغبتها بالغناء باللهجة الخليجية للمرة الأولى، وحقاً، أطربتهم بـ “الحب خدعة”، من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد، إضافة إلى تقديم عدد من أشهر أغانيها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحفل تعد الثانية لشيرين عبد الوهاب في العاصمة السعودية بعد الأولى في “الرياض هيلتون” في إبريل الماضي ضمن حفلات الربيع.