في السعودية.. هدف ميسي يحقق الفوز للأرجنتين على البرازيل

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد عام واحد من فوز البرازيل على الأرجنتين بهدف وحيد وديًّا في جدة. استطاع ليونيل ميسي نجم برشلونة أن يسجل هدف فوز منتخب بلاده الوحيد أمام غريمه البرازيل في مباراة ودية أقيمت في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر هذا الهدف أول هدف دولي لميسي منذ يوليو/ تموز الماضي.

وكان ميسي قد أضاع هدفًا من ضربة جزاء تصدى لها أليسون حارس مرمى البرازيل، الذي أنقذ شباكه من فرص تسديد عديدة من قبل الأرجنتين. إلا أنّ نجم الأرجنتين تمكن من تعويض ما ضيعه بإحراز هدفه الدولي رقم 69 مع منتخب بلاده.

كما أضاع غابرييل جيزوس لاعب منتخب البرازيل ركلة جزاء أيضًا.

يذكر أنّ ميسي مهاجم برشلونة كان قد عاد إلى الملاعب بعد تعرضه لعقوبة إيقاف كانت مدتها ثلاثة أشهر، والتي تلقاها إثر تصريحات قال فيها إن كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) “خصصت لتفوز بها البرازيل”.

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وستواجه الأرجنتين أورجواي في تل أبيب في إسرائيل الاثنين المقبل، لكن المباراة قد تُلغى بسبب أعمال العنف بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

ومن المقرر أيضًا أن يلتقي منتخب البرازيل بكوريا الجنوبية في أبو ظبي الثلاثاء المقبل، وهي المباراة الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق قبل بدء التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتبدأ في مارس/ آذار المقبل.