تذاكر حفل الشاب خالد تثير الجدل في المغرب

متابعة بتجـــــــــــرد: أثارت أسعار تذاكر حفل الفنان الجزائري الشاب خالد جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أن المنظمين حددوا أثمنة باهضة لحضور سهرة “ملك الراي”، معتبرين أنها لن تكون في متناول كافة عشاقه.

وحددت إدارة حفل الشاب الخالد، المرتقب إقامته، نهاية الشهر الجاري، في منتجع مزاغان، سعر تذاكر الحضور، الذي وصل إلى 1500 درهم.

ويبلغ سعر تذاكر حفل ملك الراي 1500 درهم بالنسبة إلى الصنف الأول، فيما يبلغ سعر الصنف الثاني من التذاكر 990 درهم.

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وسيطرب الشاب خالد عشاقه على مدى ساعتين من الزمن، يقدم خلالها أشهر أغانيه، بعد غياب طويل عن إحياء حفلات في المغرب، البلد الذي يحمل جنسيته إلى جانب جنسية بلده الأصلي الجزائر.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشاب خالد تلقى مبلغ 800 ألف درهم مغربي، مقابل الحفل، الذي سيحييه، يوم 30 نونبر الحالي.

ومن المنتظر أن يحل الشاب خالد بالمغرب، لإحياء حفله بمنتجع “مازاغان” يوم 30 نونبر الجاري.