حسين الجسمي يتصدّر قائمة الأكثر رواجًا

متابعة بتجـــــــــــرد: تحقق أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي الجديدة، والتي تحمل اسم “خطير” نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي. وتتصدّر الأغنية منذ طرحها قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا ورواجًا عبر موقع “يوتيوب” الشهير في مختلف البلدان العربية. هذا وحقق الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة بعد أقل من أسبوع على إتاحة عرضه. Advertisements الأغنية من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ألحان وغناء حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “خطير” تندرج في خانة الأغاني المنفردة التي يصدرها الجسمي بين الحين والآخر ضمن الاستراتيجية الفنية الخاصة التي يتّبعها منذ فترة.

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