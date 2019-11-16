أول صورة للزعيم عادل إمام من كواليس مسلسل “فلانتينو”

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متابعة بتجــــــــــــرد: فور انتشار شائعة حول وفاة الفنان المصري عادل إمام، وتداول الشائعة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت عبر الانترنت صورةً من كواليس تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”، نفت الشائعة المتداولة.
كما نفى المخرج رامي إمام، أكبر أولاد زعيم الكوميديا المصري، شائعة وفاة أبيه، ووصفها بأنها “سخيفة”.
وكشفت مصادر خاصة، من داخل فريق عمل مسلسل “فلانتينو”، أن الزعيم انتهى من تصوير ما يزيد عن 60 في المئة من أحداث المسلسل، الذي يعود به للمنافسة بعد غيابه العام الماضي.
وأكد المصدر أن المسلسل سيكون أول عمل جاهز للسباق الدرامي الرمضاني، وسيتم انتهاء تصويره في وقتٍ قريب جداً.
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