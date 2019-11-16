شيرين عبدالوهاب: بناتي بقوا عرايس.. وتكشف قصة "أكبر معجبيها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للمرة الأولى عن حياتها الشخصية وعائلتها فقالت بعفويتها المعهودة: "العائلة كويسة وماما بخير والبنات كبروا وبقوا عرايس، أنا بنتي مريم بقت طولي عندها 11 سنة دلوقتي".

وأردفت: "أيوه أنا ميبانش عليا يعني بس الحمد لله الحياة حلوة وبدعائي والدتي أرى التوفيق في حياتي دائمًا وهي أول من هاتفتني بعد حفلي الأخير في موسم الرياض وكل نجاح أشهده يكون بسبب دعواتها".

وكشفت شيرين في تصريحات تلفزيونية عن بدئها للتحضير لتجربتها السينمائية الجديدة والتي تأتي بعد غياب عن السينما دام 16 عامًا، موضحةً أنها ستخوض أولى تجاربها الإنتاجية بالاشتراك مع المنتج المصري وليد منصور.

وأوضحت الفنانة المصرية أنه لم يتم الاستقرار على بطل الفيلم أمامها، ولكنه سيكون وجهًا جديدًا على الساحة الفنية، مؤكدةً أن الدور الذي سيقدمه هذا الفنان يجعلهم يعتمدون على وجه جديد؛ لأنه سيكون قد أنهى حياته المهنية وعندما يسمع صوتها سيقدمها للجمهور.

وعن سرّ عودتها للسينما بعد كل هذا الغياب قالت إنها لم تدخل السينما في تجربتها الوحيدة حتى الآن بطريقة صحيحة، ولهذا أرادت أن تخوضها بقوة هذه المرة؛ لأنها تريد أن يكون لها أرشيف سينمائي كبير خلال الفترة المقبلة، موضحةً أن مسلسلها الدرامي "طريقي" الذي عرض في رمضان قبل نحو 3 أعوام هو الذي ساعدها على اتخاذ هذه الخطوة.

ونوهت إلى أنها اكتسبت خبرة كبيرة من تمثيلها في مسلسل "طريقي" لافتةً إلى أنها صوّرته في 8 أشهر فقط رغم أنه كان مخططًا أن يتم تصويره في عامين، وتمنت "شيرين" أن ينال الفيلم الجديد إعجاب الجمهور.

وأكدت أنها التقت المستشار تركي آل الشيخ في الرياض واتفقت معه على إحياء حفلين جديدين في السعودية، وسيتم الإعلان عن موعدهما قريبًا؛ مستطردةً أنها غنت باللهجة الخليجية في حفلها الأخير الذي أقيم الخميس الماضي بموسم الرياض بعد عدة بروفات قامت بها، مبينةً: "بحب أتعلم كل يوم حاجة جديدة مبشبعش".

وبشأن المعجب الذي ظهر معها على المسرح قالت: "ده من سويسرا ويدعى هربرت ويحرص دومًا على حضور حفلاتي في كل دول العالم، وبيجبلي أحسن أنواع الشكولاتة وأنا متعودة على كوفرتينا، وبيعاملني كأني طفلة".

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وأثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل بسبب أغنيتها "الوتر الحساس" التي أدتها لجمهورها السعودي خلال حفلها الغنائي الذي أحيته على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وتتناول الأغنية الحديث عن استطاعة الرجل كيفية الدخول إلى قلب المرأة والضحك عليها بكلمات رومانسية؛ ما يجعلها ضعيفة أمامه، كونه يلعب على وترها الحساس.

وفاجأت "شيرين" جمهورها بتصريح عن الرجل بأنه لابد وأن يتم طاعته طالما لا نستطيع الاستغناء عنه، فبعدما هتف لها الجمهور بالقول: "بص شوف شيرين بتعمل إيه" قالت لهم "بمناسبة الأغنية اللي فاتت طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن".

وأضافت شيرين عبدالوهاب: "ولا إيه ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وبتطلعوا عنيهم خلاص رفعنا الراية البيضا".

وعرّفت شيرين عبدالوهاب، جمهورها على أكبر معجبيها الذي يتنقل من بلد إلى آخر لحضور حفلاتها؛ إذ قالت إنه من بلاد بعيدة وتسميه من بلاد "الشيكولاته" كونه يهديها إياها كل مرة ومن نوع مختلف، مردفةً أنه لا يتحدث باللغة العربية وأنهم لابد أن يعرفوه ويحفظوا شكله.

وأكدت "شيرين" أنها لا تعرف ما إذا كان يفهم حديثهم بالعربية أم لا، مطالبةً بتوجيه تحية خاصة له، غير أن المعجب فاجأها بالحديث باللغة العربية وقال: "مساء الخير للجمهور السعودي أنا فرحان جدًا جدًا هذه الليلة مع أفضل فنانة في العالم شيرين".

وردت عليه شيرين بتقبيل يده وقالت: "أنت أحسن معجب في العالم I love you بس يارب حسام ميموتكش"، مردفةً: "والله بيجيبلي شيكولاته كل مرة بيجيبلي أحلى نوع".