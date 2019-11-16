منة فضالي: معظم الفنانين المشاركين في عزاء هيثم أحمد زكي "منافقون"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الفنانة المصرية منة فضالي النار على نجوم ونجمات الوسط الفني في بلادها، ووصفتهم بـ"المنافقين" بسبب الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت منة في تصريحاتٍ صحفية أثارت جدلاً واسعًا، إنَّ أغلب الفنانين الذين بدوا متأثرين للغاية في عزاء هيثم أحمد زكي، لم يسألوا عنه في حياته، حسب قولها.

وأضافت: "هيثم كان يعاني من تجاهل الوسط الفني له، وعدم تلقيه عروضًا للمشاركة في أعمال فنية، وكانوا يقولون عنه ممثل فاشل في حياته".

وتابعت: "ولكن بمجرد أن توفي هيثم، تظاهر الكثير من الفنانين بالتأثر والحزن، هذا ما أصنفه تحت بند النفاق الذي أكرهه ولا أحبه".

وأشارت فضالي إلى أنها قابلت هيثم أحمد زكي مرة واحدة، مضيفة: "كنت أزور المخرج مجدي أبوعميرة وقت تصويره لمسلسل الصفعة، وشاهدت هيثم يجلس منزويًا ولم تكن تجمعني به أي صلة".

وتابعت: "كان كل ما أعرفه عنه أنه نجل أحمد زكي فقط، ولذلك أبلغت المخرج برغبتي في مصافحته، ولكني كنت أخشى من أن يُحرجني، إلا أنه قال لي (روحي سلمي عليه ومش هيكسفك)".

وأردفت: "صافحته ووجدته شخصًا في قمة الأدب والاحترام، عرّفته بنفسي وتبادلنا الحديث قبل أن أتركه، ولم ألتقه من بعدها".

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وواصلت: "اندهشت من حجم الحضور لعزائه، فإذا كان النجوم يرغبون في الوقوف لتلقي العزاء فيه، فكان من الأولى أن يقفوا معه ويدعموه في حياته وليس بعد وفاته".

وتوفي هيثم أحمد زكي قبل أيام، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشهدت الجنازة والعزاء حضورًا مكثفًا من نجوم الوسط الفني في مصر.

واعتادت منة فضالي على إثارة الجدل مؤخرًا سواء بتصريحاتها أو صورها التي تنشرها على حساباتها الشخصية، حيث تظهر في أغلبها مرتدية "المايوه"؛ ما يعرضها لانتقادات واسعة على السوشيال ميديا.

وردت منة على الانتقادات التي تتلقاها بسبب صورها، في تصريح سابق لـ"فوشيا"، مشيرة إلى أنها لا تهتم بآراء الناس؛ لأنها "حرة"، وأضافت ساخرة: "إن شاالله اتصور في الحمام، أنا حرة".

وكانت آخر الأعمال التي ظهرت فيها منة فضالي، مسلسل "قيد عائلي" الذي شارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم ميرفت أمين، وصلاح عبد الله، وعزت العلايلي، ودنيا عبد العزيز، ومحمد نجاتي، ودينا فؤاد وغيرهم.