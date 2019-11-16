نادين خوري امرأة قوية ومؤثرة في "ما فيي 2" و "بروكار"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُقدم الفنانة السورية نادين خوري، في أعمال البيئة الشامية التي تشارك بها، شخصيات المرأة القوية والمؤثرة على عكس ما بات يعرف عن الشخصيات النسائية وصورة المرأة في مثل هذه الأعمال، فتبدو دائمًا صاحبة القرار، والمؤثرة في المجتمع والتي لا تكتفي بالجلوس في المنزل بانتظار أوامر الرجل.

وهذا ما ستظهر عليه نادين في مسلسل "بروكار"، تأليف سمير هزيم، وإخراج محمد زهير رجب، وإنتاج "قبنض ميديا"؛ إذ ستؤدي في العمل الشامي الذي يتناول مرحلة عام 1942 شخصية الطبيبة "أنطوانيت" التي تتميز بالقوة والتفرد وتعيش أحداثًا مختلفة بين الحزن والفرح، مُشارِكةً أهل الشام أحزانهم واحتفالاتهم ومقاومتهم للاحتلال الفرنسي ضمن قصة درامية مشوّقة تجمع النضال ومحبة الحياة والوطن، والصبر على المحن العابرة أمام ثبات الأرض وبقائها، ليصل صوت المرأة الشامية بحقيقتها وقوتها وتاريخها ونضالها لأجل الوطن، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي للفنانة نادين خوري.

و"بروكار" عمل من البيئة الشامية، تدور أحداثه خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا ويتحدث عن صناعة "البروكار" خلال تلك الفترة ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة، كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال بطرق شتى، وقدرة سيدات سوريا على الصمود والمواجهة والدفاع عن كل ما يمتّ لتراث البلاد وأهلها بصلة.

وسيقدم العمل المرأة السورية بصورتها الحقيقية وتأثيرها في المجتمع وقدرتها على اتخاذ القرارات الصائبة، ويقول صنّاعه بأنَّ العمل سيشكل حالةً مختلفة في أعمال البيئة الشامية التي اعتادها الجمهور، وسيضم إلى جانب خوري عددًا من نجوم الدراما السورية، وسيجري تصويره في دمشق ليكون جاهزًا للعرض في الموسم الدرامي المقبل.

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في السياق نفسه، وفي إطار تحضيرات خوري للموسم الدرامي المقبل أيضًا، فهي تستعد للبدء بتصوير مشاهد شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" إخراج رشا شربتجي وتأليف كلوديا مارشيليان وإنتاج شركة "الصباح"، والذي يجري تصويره في لبنان.

وتواصل خوري تقديم شخصيتها "زكية" الخالة التي تتميز بالقوة والسلطة والقدرة على اتخاذ القرار أمام التحديات التي تعيشها عائلتها ومع خوفها على أولاد شقيقتها، ومن المتوقع أن تشهد شخصيتها تطورات تواكب الأحداث في الجزء الثاني.