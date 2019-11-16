شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسرحيات مصرية فى كبرى المهرجانات الدولية ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفائل وأمل يشعر به المسرحيون المصريون خلال الفترة المقبلة لما تشهده الساحة المسرحية العربية والدولية المتمثلة في المهرجانات المسرحية التي تختار العروض المسرحية المصرية للمشاركة في فعالياتها فقد اختار مهرجان أيام قرطاج المسرحية الذي ستنطلق دورته يوم 7 ديسمبر المسرحية المصرية " الطوق والاسورة " للمخرج ناصر عبد المنعم، وهي من إنتاج مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح.

وتُعد من أهم عروض الريبرتوار في المسرح المصري، حيث تم تقديمها للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج المسرحية في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي ، وتم إختيارها للمنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019 ، وحصلت على جائزة أفضل عرض عربي ، لتصبح اول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي .



مسرحية الطوق والاسورة

مسرحية " الطوق والاسورة " عن رواية الكاتب يحيي الطاهر عبد الله ودراماتورج الدكتور سامح مهران وديكور محيي فهمي وملابس نعيمة عجمي وموسيقى جمال رشاد وغناء كرم مراد ومخرج منفذ منال ابراهيم وإخراج ناصر عبد المنعم وتمثيل مارتينا عادل - فاطمة محمد علي - محمود الزيات - أشرف شكري - نائل علي -احمد طارق - سارة عادل - سارة مصطفى - محمد حسيب - شبراوي محمد - شريف القزاز - سلمى عمر .

الفنان شادي سرور مدير مسرح الطليعة وهي الجهة المنتجة للعمل المسرحي قال لليوم السابع : هذه المشاركة الدولية ضمن مهرجان قرطاج تأتي بعد عدد من المشاركات العربية للعرض منذ اعادة إنتاجه هذا العام لما يمثله العرض من تميز و احتراف في كافة عناصره كما عبر المخرج ناصر عبد المنعم مخرج العرض عن سعادته البالغة لمشاركة العرض في مهرجان قرطاج بتونس واصفا المهرجان بأنه من أقدم وأعرق المهرجانات على مستوى العالم من بداية الثمانينيات وهو مهرجان له سمعة طيبة وشرف لأي شخص المشاركة بمهرجان مثله، وهو مهرجان يتسم بالحضور الجماهيري الكبير لان الشعب التونسي شعب متذوق جيدا للفن والمسرح.



الطوق والاسورة

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مهرجان الأردن المسرحي العريق في دورته الـ 26 وقع اختياره علي العمل المسرحي المصري " الحادثة " من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي وإخراج عمرو حسان ومن انتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، ليمثل مصر ضمن فعاليات المهرجان حيث يقدم العرض على المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمّان.

مسرحية " الحادثة " تتناول في قالب كوميدي قصة شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهرالشديد لإخضاعها لهذا الحب.



مسرحية الحادثة

مسرحية "الحادثة" ، بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى،ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

من ضمن العروض المسرحية المصرية التي رفعت اسم مصر بالخارج مسرحية " الثامنة مساء " من انتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح حيث شاركت ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح وشاهدها السفير خالد الأبيض سفير مصر بكينيا ووفد من السفارة المصرية بكينيا والذين أشادوا بالعمل وجودته وتميز عناصره المختلفة وقال عنه السفير أنه صورة مشرفة للمسرح المصري أمام العالم .



مسرحية الثامنة مساء

وقال الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد أن العرض سيشارك أيضا في عدة مهرجانات أخري خلال الفترة القادمة خاصة أنه تم ترجمته للإنجليزية مما ساعد على التواصل مع العرض أكثر وهذا العرض تم إفتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" الدورة 13 بالاردن فى شهر ابريل الماضى ، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد وهو يدور حول أربعة اشخاص يقرر كل منهم الأنتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح ، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

مسرحية " الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم ،محمد عبد العظيم ،لمياء كرم ،نائل على، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن ،ديكور مى زهدى ، ألحان جو حنا ،ملابس نورهان سمير ، تأليف ياسمين فرج ، إخراج هشام على.