شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يعود للسينما مع "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم أكرم حسنى لفيلم جديد من إخراج محمد سامي ويحمل اسم مبدئي وهو "العميل صفر"، من تأليف أيمن وتار، وإشراف عام وائل عبد الله، وعقب انتهاء حسنى من فترة الحداد على والده، سيحدد موقفه النهائى من الفيلم، ويحدد مواعيد انطلاقه، والفيلم أحداثه تدور في إطار كوميدي عن حارس يقع في العديد من الخلافات بشكل ساخر.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل ويبدأ أكرم حسنى تصوير الفيلم بعد انتهاء موسم دراما رمضان، بسبب انشغاله في مسلسل "تيمون وبومبا" مع النجم أحمد فهمي، والذي يواصل تحضيراته في الوقت الحالي استعداداً لانطلاق التصوير، وتتولى إنتاجه شركة سينرجى.

يذكر أن حسنى قد خرج من حسابات المخرج شريف عرفة في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "النمس والإنس"، رغم البدء في تحضيراته وتجهيزاته الفترة الماضية وجلسات العمل التي تمت بينهما، إلا أن أكرم انسحب من الفيلم بشكل ودي وبالاتفاق مع المخرج شريف عرفة.