تراند اليوم : فيديو| "شيرين": بسبح ربنا بعد الانتهاء من الغناء...

تحرص المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب على ممارسة بعض الطقوس خلال حفلاتها الغنائية.

وقالت في مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، إنها تلجأ دائمًا بعد الحفلات إلى التسبيح: بسبح وبحمد ربنا كتير أوي".

وأشارت إلى انها تحرص أيضًا قبل وبعد الحفلات التي تحييها على أكل كميات هائلة من الفراولة والشوكولاتة الغامقة "الدارك" من أجل العمل على تحسين حالتها المزاجية.

ولفتت إلى أنها ستحيي حفلين غنائيين في موسم الرياض، بعدما أحيت حفلاً أمس الأول في موسم الرياض، بناءً على مقابلة مع تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

وتابعت شيرين التي تعرضت لأكثر من أزمة بسبب تصريحات أثارت الجدل في مصر: "أنا بنت مصر، والكلام اللي بيتقال مش مظبوط، مصر بتجري في دمنا، إحنا خدامين تراب بلدنا".



