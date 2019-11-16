تراند اليوم : مفاجأة جديدة يكشفها مقرب من "عادل إمام" عن أنباء وفاته...

كشف هشام تحسين - رئيس الشركة المنتجة لمسلسل عادل إمام الجديد - حقيقة ما قيل عن وفاته.

وقال "تحسين" في تصريحات صحفية: "بالعكس الزعيم عادل إمام بصحة جيدة .. وأنهى 85 % من مشاهد مسلسله".

وتابع: "القصة وما فيها أن حساب مزور لفنانة شهيرة قام بنشر أخبارا عن وفاته .. والمؤسف أن مواقع شهيرة قامت بنشر هذا الخبر".

وكانت حالة من القلق اصابت جمهور الفنان المصري الكبير عادل إمام، بعد الأنباء التي تداوالها البعض بتدهور حالته الصحية ونقل للمستشفي ووفاته.



بدأ الأمر بالأمس عندما كتب الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع "انستجرام": "الما بتحس بالجرح تبقى لسه عايش.. طالما بتغلط تبقى لسه بتتعلم.. و طالما بتسعى يبقى لسة في أمل.. أسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا".

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كما انتشر خبرًا كاذبًا عن وفاة النجم عادل إمام من خلال صفحة مزيفة للفنانة حلا شيحة علي موقع "فيس بوك"، وذلك ما زاد من توتر الأجواء، وربط رواد السوشيال ميديا بين منشور محمد إمام وحلا.



حُسم الامر في النهاية عندما تسأل بعض متابعي المخرج رامي أمام نجل الزعيم، عن حالته الصحية، ليرد عليهم مطمأنًا الجميع بأن والده بخير وأنها مجرد شائعات.



