تراند اليوم : تعليق مثير من ملكة جمال الكون تكشف فيه سر فسخ خطبتها من فنان مصري شهير...

خرجت ملكة جمال الكون للثقافة والفنون عن صمتها وكشفت أسرار فسخ خطبتها من مطرب مصري شهير.

وأجابت ملكة جمال الكون دارين حلمي على تساؤلات جمهورها بشأن أسباب فسخ خطبتها من المطرب المصري تامر عاشور.

وقالت إحدى متابعات دارين على "انستجرام" : "سيبتي تامر (عاشور) من كتر القر) .. لترد دارين ساخرة: "العيون كلها بصاصة" وتضع وجه ضاحك.

وكان المطرب المصري تامر عاشور أعلن قبل أيام فسخ خطبته من دارين حلمي ، قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء .. تم فسخ خطبة دارين حلمي .. أتمنى لها التوفيق".

