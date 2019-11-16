شاهد: صور تُظهر تفاعل الجمهور مع معرض الأنمي السعودي

انطلق أمس الخميس “معرض الأنمي السعودي” ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة في منطقة “البوليفارد”، ويستمر حتى غدٍ السبت. ويتيح المعرض للزوار فرصة الإبحار في عالم الأنمي ومقابلة أبطالهم المفضلين القادمين من اليابان، وأخذ الصور التذكارية مع المحقق كونان وغرندايزر وكابتتن تسوباسا وهجوم العمالقة وحتى أبطال ون بيس وديث نوت وغيرهم.

ويضم المعرض متجراً لبيع المنتجات الخاصة بالأنمي، كما يقدم أشهر الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الأنمي، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية لأبرز مغني أفلام الأنمي الشهيرة. ونشر حساب “عيشها وتخيل” التابع للهيئة العامة للترفيه صوراً من داخل المعرض أمس، واصفاً الأجواء بالخرافية.