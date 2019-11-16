شاهد: عادل إمام “حَي يُرزق”.. والدليل هذه الصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورةً مسرّبةً للفنان المصري عادل إمام من كواليس تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو” المقرّر عرضه في رمضان المقبل. وكانت شائعات قد تردّدت منذ أمس تُفيد بوفاة عادل إمام خاصةً بعد المنشور الذي كتبه نجله محمد إمام عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، طلب خلاله الدعاء لكل من رحل عن عالمنا. وظهر الزعيم في الصورة المسربة ممسكًا بورق سيناريو المسلسل لحفظ أحد المشاهد الذي كان يستعد لتصويرها في فيلته بمنطقة المنصورية. ويقترب الفنان الكبير من الانتهاء من تصوير مشاهده في “فالنتينو” بديكور فيلته، وكان اللوك الذي ظهر به في الصورة المسربة هو الشكل الذي سيظهر به الزعيم في العمل. وسبق أن هدّد نقيب المهن التمثيلية الممثل أشرف زكي كلّ من ينشر أخبار على لسانه باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وذلك بعد نشر تصريحات في وقت سابق منسوبة إليه تدّعي وفاة عادل إمام.

مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز وداليا البحيري ووفاء صادق وطارق الإبياري وهدى المفتي ومحمد كيلاني ورانيا محمود ياسين. ويقدّم الزعيم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل “فالنتينو” شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى “نور عبد المجيد فالنتينو”، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقيّ اجتماعيّ.

ويُعدّ هذا المسلسل هو العمل الثاني الذي يجمع داليا البحيري بالزعيم عادل إمام؛ إذْ سبق وشاركته بطولة فيلم “السفارة في العمارة” عام 2005. وكان آخر ظهور لعادل إمام أثناء احتفاله بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري، أثناء تصوير مشاهد مسلسل “فالنتينو”. وشارك في احتفالية عيد الميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، وبعض النجوم المشاركين في العمل، وقام الفنان عادل إمام بتقطيع الكيكة للجميع. وبدا إمام مرهقًا بعض الشيء؛ إذ بدت ملامح التعب واضحة على وجهه، إلا أنه لم يتخلَّ عن سيجارته أثناء الاحتفال.