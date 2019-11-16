شاهد: “تركي آل الشيخ” ينشر مقطع يكشف فيه تفاعل الجماهير بحفلة “رس” وفرقة...

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار “تركي آل الشيخ”، أمس الجمعة، مقطع فيديو يوضح فيه التفاعل الكبير للجماهير بحفلة “رس” وفرقة “ميغوس” الموسيقية. وتأتي تلك الحفلة الموسيقية ضمن فعاليات “ليالي الرياض العالمية”، والتي تشملها فعاليات موسم الرياض الذي يشهد تفعل جماهيري غير مسبوق.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار “تركي آل الشيخ”، قد كشف أمس الجمعة، عن وصول جميع مناطق موسم الرياض؛ والتي تشمل 9 مناطق، لكامل طاقاتها الاستيعابية، بأكثر من ربع مليون زائر.