نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار “تركي آل الشيخ”، أمس الجمعة، مقطع فيديو يوضح فيه التفاعل الكبير للجماهير بحفلة “رس” وفرقة “ميغوس” الموسيقية. وتأتي تلك الحفلة الموسيقية ضمن فعاليات “ليالي الرياض العالمية”، والتي تشملها فعاليات موسم الرياض الذي يشهد تفعل جماهيري غير مسبوق.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار “تركي آل الشيخ”، قد كشف أمس الجمعة، عن وصول جميع مناطق موسم الرياض؛ والتي تشمل 9 مناطق، لكامل طاقاتها الاستيعابية، بأكثر من ربع مليون زائر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “تركي آل الشيخ” ينشر مقطع يكشف فيه تفاعل الجماهير بحفلة “رس” وفرقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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