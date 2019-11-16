السعودية تعلن وفاة الأمير تركي بن عبد الله آل سعود

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - أعلن الديوان الملكي السعودي، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان له: إن صلاة الجنازة ستُقام على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة، الأمير الراحل عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنهال عليهم عبارات التعازي والمواساة.
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