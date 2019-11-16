صورة نادرة لمحمود عبدالعزيز مع عائلته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تمر هذا الشهر الذكرى الثالثة لوفاة الفنان المصري محمود عبدالعزيز، والذي رحل في عام 2016.

الفنان الشاب محمد محمود عبدالعزيز شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة قديمة له وهو طفل مع شقيقه ووالديه.

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نجل محمود عبدالعزيز علق قائلا: « ابويا و امى و انا.... لما كانت الابتسامه رسمة وشوشنا العاديه من غير ما ندوس على روحنا و نرسمها بإيدنا عشان ندارى اللى فينا و الوجع اللى مالينا.... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا».

الفنان الشاب تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور والفنانين على الصورة، وترحموا على والده الفنان محمود عبدالعزيز، ومن بين الفنانين الذين علقوا على الصورة شيكو، درة.

محمود عبدالعزيز رحل في 12 نوفمبر عام 2016، بعد أن أصيب بمرض السرطان، ودخل المستشفى عدة أسابيع.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود عبدالعزيز مسلسل «رأس الغول»، مع الفنان فاروق الفيشاوي، ولقاء الخميسي، ومحمد عادل، وعدد من النجوم.