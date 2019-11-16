زوجة جون ليجند تعلّق على منحه لقب “الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن اختارته مجلة “بيبول” الأمريكية “الرجل الأكثر إثارة وجاذبية على قيد الحياة” في عددها شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خرجت زوجة النجم العالمي جون ليجند عم صمتها وعلّقت لأوّل مرّة على الموضوع.
وهنأت زوجة جون ليجند، عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الأمريكية، كريسي تايغن، زوجها على “تويتر”، وشاركت صورة الغلاف الخاصة بمجلة “بيبول”، وغردت: “لقد تحقق حلمي المتمثل في كونه الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة، إنه لشرف كبير”.
وكان جون ليجند، قد شكر مجلة “بيبول” على منحه اللقب، قائلا: “لا أعرف ماذا أقول، أود أن أشكر مجلة (بيبول) بالطبع، لكن أريد أيضًا أن أشكر بليك شيلتون، لأنني جلست بجواره طوال الأشهر القليلة الماضية، وتعلمت طرقه المثيرة”.
ومن أشهر أغنيات جون ليجند الرومانسية، أغنية All of Me، والتي صورها مع زوجته كريسي تايغن.
وكانت مجلة “بيبول” منحت اللقب للمرة الأولى للممثل الأسترالي، ميل غيبسون فى عام 1985، كان حينها في 29 من عمره، ومن بين الفائزين الآخرين مارك هارمون، توم كروز، كيانو ريفز، براد بيت، جورج كلوني، هاريسون فورد، بن أفليك، جوني ديب، ريان رينولدز، برادلي كوبر، تشانينغ تاتوم، كريس هيمسوورث، ديفيد بيكهام ودواين جونسون.
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