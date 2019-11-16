زوجة جون ليجند تعلّق على منحه لقب “الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن اختارته مجلة “بيبول” الأمريكية “الرجل الأكثر إثارة وجاذبية على قيد الحياة” في عددها شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خرجت زوجة النجم العالمي جون ليجند عم صمتها وعلّقت لأوّل مرّة على الموضوع.

وهنأت زوجة جون ليجند، عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الأمريكية، كريسي تايغن، زوجها على “تويتر”، وشاركت صورة الغلاف الخاصة بمجلة “بيبول”، وغردت: “لقد تحقق حلمي المتمثل في كونه الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة، إنه لشرف كبير”.