روبي توضح حقيقة انسحابها من “موسم الرياض”

متابعة بتجـــــــــــرد: خرجت الفنانة المصرية روبي، عن صمتها، لترد على حقيقة انسحابها من مسرحية “علاء الدين والعفريت”، المقرر عرضها ضمن “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب نشوب خلافات بينها وبين منتج العمل.

وقالت روبي أنها لم تنسحب من العرض لأنها لم تتفق عليه في المقام الأول، بحسب تصريحاتها لبرنامج “ET بالعربي”.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها لم تتفق على العرض المسرحي، بسبب وجود تعارض في المواعيد، فضلا عن أنها لم تستطع ترتيب وقتها لكي يتناسب مع مواعيد المسرحية.

وتشهد مسرحية “علاء الدين والعفريت” الظهور الأول للفنان المصري، أحمد عز، على خشبة المسرح، وسيتم عرضها على المسرح العربي في مدينة الرياض، على مدار 4 أيام ابتداءً من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

“موسم الرياض”، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي تم إطلاقها على مستوى المملكة في العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.