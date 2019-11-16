فيديو نادر: الأميرة ديانا تمنع صحافيًا من تصوير ولديها

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات على “إنستغرام” التي تنقل أخبار وفيديوهات المشاهير، فيديو نادراً للأميرة الراحلة ديانا وهي تمضي عطلة على الثلج برفقة ابنيها الأميرين وليام وهاري، خلال فترة التسعينيات.

وظهرت في الفيديو وهي تتوجه إلى أحد المصورين طالبة منه بكل احترام التوقف عن التصوير وواضعة اليد على الكاميرا.

وسمع بعد ذلك صوتها وهي تتحدث إليه بصفته أباً. وقالت: “هل بوسعي أن أطلب منك احترام خصوصية ولديّ؟”. فأجاب: “أجل بالتأكيد، لا مشكلة”.

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وتابعت: “لأنني أحضرت ولدي إلى هنا اليوم في عطلة وسنقدر احترامك”. وتجاوب معها المصور إلا أنه طلب منها أن تسمح له بالتقاط صورة لها مع ولديها فردت بالرفض، لافتة إلى أنها تريد حماية الأطفال كأم.

وأحدث المقطع المصوّر المرفق ضجة على تلك الحسابات وحقق عدداً كبيراً من المشاهدات. وعبّر الكثيرون عن تقديرهم لرقي الأميرة وطريقة تعاملها مع الصحافيين المصوّرين.