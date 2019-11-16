5 أفلام هندية جديدة في ديسمبر.. وأميتاب باتشان ضيف شرف

شهد عام 2019 تألقاً ملحوظاً لغالبية نجوم السينما الهندية سواء جيل الشباب العائد بقوة أو جيل العمالقة، وحتى النجوم العائدين بعد سنوات من الغياب عن الشاشة.

وتختتم بوليوود هذا العام بطرح 5 أفلام جديدة في ديسمبر/كانون الأول، لتدخل في منافسة أقوى أفلام العام وهي "كبير سينغ" لشاهد كابور، "بهارات" لسلمان خان وكاترينا كييف، "أرتيكال 15، دريم جيرل، بالا" لأيوش مان كورانا، "كيساري، هوس فول 4" لأكشاي كومار، "زيرو" لشاروخان، و"وار" لتايجر شروف وهريثيك روشان.

ولا تقل أفلام ديسمبر/كانون الأول قوة عن تلك الأعمال سواء من حيث القصة أو الإنتاج، لذا سيتم تأجيل أي إحصائيات لهذا العام لحين الانتهاء من عرض الأفلام الـ5 وهي:

1. بانيبات- موعد العرض 6 ديسمبر





فيلم تاريخي يستوحي قصته من الحقبة الزمنية الحقيقية التي شهدت صراعاً بين المغول وملوك ولايات الهند المختلفة، وهو من بطولة النجوم سانجاي دات، أرجون كابور وكريتي سانون.

2. مارداني 2 – 13 ديسمبر





عُرض الجزء الأول منه عام 2014، وتدور أحداث الفيلم في إطار حركي تشويقي حول قصة سيدة تعمل شرطية وتحاول كشف النقاب عن العديد من جرائم خطف الأطفال.

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ويعد هذا الفيلم عودة حقيقية للنجمة راني موخرجي، بطلة العمل، بعد غياب سنوات عديدة.

3. باتي باتني أور وه - 6 ديسمبر





بطولة الثلاثي أنانيا باندي، كارثيك أريان وبهومي بيدنكار، وهو فيلم رومانسي كوميدي يعيد تقديم نسخة أصلية من فيلم يحمل الاسم نفسه وطُرِح عام 1978، ومن إخراج مدثر عزيز.

4. براهمستارا - 25 ديسمبر





ويعد هذا الفيلم التجربة الأولى للنجمين عاليا بهات وأرجون كابور أحدث ثنائيات بوليوود المقبلين على الزواج.

ويظهر النجم الأسطوري أميتاب باتشان كضيف شرف الفيلم، وهو من إنتاج المخرج الكبير كاران جوهار.

5. جود نيوز - 27 ديسمبر





الفيلم الرابع لأكشاي كومار هذا العام، والتعاون الأول بينه وبين المغني البنجابي الشهير دالجيت دوسانجي، ويشاركهما البطولة كارينا كابور وكيارا أدفاني، وإنتاج مشترك بين كاران جوهار وأكشاي كومار.