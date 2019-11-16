نجوم عانوا من المرض وتسبب في رحيل بعضهم

يصادف، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم العالمي للوقاية من مرض السكري، والذي يهدد الكثير حول انحاء العالم ويحذر الأطباء من خطورته وما لا يعرفه الكثير أن هذا المرض عانى منه الكثير من النجوم.

وكان على رأس هؤلاء النجوم علاء ولي الدين، والذي عانى من هذا المرض لسنوات طويلة، وقد توفي هذا النجم عام 2003 وتبين أن إصابته بمضاعفات بسبب مرض السكري السبب في رحيله عن عمر يناهز الـ39 عامًا.

وما لا يعرفه الكثير عن النجم توفيق الدقن أنه أصيب بمرض السكري بسبب دخوله في حالة من الإكتئاب بسبب قلة العروض الفنية مع تقدمه في السن وبعد رحيله أكد المقربين منه أنه عانى من هذا المرض لسنوات.

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ولم تتردد النجمة سلمى حايك في الاعتراف أنها أصيبت بمرض السكري، وأوضحت منذ سنوات أنها أصبحت مجبرة على إتباع نظام غذائي صحي ومحدد يحميها من تدهور حالتها الصحية.

أما النجمة إلهام شاهين فأكدت في حوار تلفزيوني من قبل أنها كادت أن تصاب بهذا المرض ولكنها نجحت في الوقاية منه بعد تحذير طبيبها حيث أصبحت حريصة على تجنب تناول الاطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بالمرض واهتمت بممارسة الرياضة.

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