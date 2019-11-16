رمضان يوجه رسالة إلى ولي العهد السعودي لمشاركته في موسم الرياض

وجه الفنان المصري، محمد رمضان، الجمعة، رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وشارك رمضان مع رسالته، فيديو دعائي لحفله الأول في المملكة العربية السعودية، وكتب معه: "شكرا جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسدد خطاه وشكرا سمو الأمير محمد بن سلمان ثم شكرا معالي الوزير تركي آل الشيخ، لإعطائي هذه الفرصة بمشاركتي في هذا الحدث العالمي موسم الرياض 2019".

وأعلن محمد رمضان أن حفله الأول في السعودية، سيقام في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح معرض السيارات "الجنادرية".

"موسم الرياض"، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

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وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

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