بدر تؤكد أنها تجهل مصير تصوير فيلمها الأخير

كشفت الفنانة نجلاء بدر، أنها تواجه مصيرًا مجهولًا لفيلمها السينمائي "تصفية حساب" والذي يخوض بطولته الفنان عمرو سعد.

وأضافت نجلاء بدر أنها لا تعلم مصير تصوير الفيلم حتى الآن، مشيرة إلى أنها تعاقدت عليه منذ 12 شهرًا ولكن التحضيرات توقفت بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب واضحة لفريق العمل.

وتابعت أن الفيلم كان من المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر أغسطس الماضي، ولكن لم يتم التواصل معها من قبل الشركة المنتجة.

"تصفية حساب" من بطولة عمرو سعد، محمود حميدة، وليد فواز، يسرا اللوزي، وآخرين، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أحمد عبدالباسط، وإنتاج أيمن عبدالباسط.

كما أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها تواصل خلال الفترة الحالية تصوير أحداث مسلسلها الجديد "شبر مية" في أكثر من لوكيشن داخلي وخارجي، وذلك في العمل الذي عرض منه 20 حلقة على قناة "دي إم سي".

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وأشارت إلى أنها صورت أكثر من 35 حلقة من العمل الذي يصل إلى 50 حلقة، ويتبقى لها 20 يومًا فقط وتنتهي بشكل كامل من تصوير العمل الذي ينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية.

ومسلسل "شبر مية" مكون من 50 حلقة، ومأخوذ من الفورمات الأجنبي، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، ومراد مكرم، ونهى عابدين، ومحمد علي رزق، وثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وهو من إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة "سينرجي" ومها سليم، وتأليف ورشة مكونة من 5 مؤلفين.

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