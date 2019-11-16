عباس يؤكد أنه لم يختفي من الساحة الفنية

قال الفنان هشام عباس، إنه طوال الفترة الماضية لم يغب عن الساحة الفنية كما روج البعض، موضحًا أن كل ما في الأمر هو انه قام بغناء بعض تترات المسلسلات وإتجه لفكرة تقديم البرامج التليفزيونية كفترة تغيير للنشاط.

وأضاف "عباس" في لقائه مع جيهان عبدالله، على "نجوم إف إم": "من ساعة ما خلصت أخر ألبوم لي في 2009 كان هناك أغاني كثيرة سجلتها ولكن بسبب الظروف السياسية والأحداث لم تكن ملائمة لنزولها، حتى جاء الوقت الآن وقررت طرح ألبومي (عامل ضجة)".

يذكر أن هشام عباس عاد مؤخرًا لطرح البوم كامل بعد غياب 7 سنوات، وطرح من أغاني ألبومه، “شاري بالغالي” من كلمات حسن عطية، ولحن أحمد زعيم، وتوزيع توما، “اهربي” من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، ميكس وماستر هاني محروس، “خليك هنا” من كلمات محمد جمعة، وألحان محمد نادي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، “حذرتك” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و”عامل ضجة” من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد النادي، وتوزيع توما.

ويتعاون هشام عباس في الألبوم مع حميد الشاعري بأغنية من كلمات أمير طعيمة، كما يغني من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان بلال سرور 3 أغانٍ، وهي “اهربي”، و”الفترة اللي فاتت”، و"حاجات مبتتفهمش".

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