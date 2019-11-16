شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد وفيق يقف فى "النهاية "مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان أحمد وفيق للمشاركة فى بطولة مسلسل "النهاية – the end" للنجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ليقدم "وفيق" أحد الأدوار المهمة بالعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وفى نفس السياق تعمل شركة سينرجي على انتهاء التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد ترشيحهم من قبل مخرج العمل ياسر سامي، حيث تستمر عملية التعاقدات حتى خلال فترة التصوير فى الأردن لاسيما لوجود العديد من الشخصيات في السيناريو الذي يعكف على كتابته عمرو سمير عاطف وأنهى فيه أكثر من نصف الحلقات.

يذكر أن آخر أعمال أحمد وفيق فى دراما رمضان كان مسلسل "أمر واقع"، مع الفنان كريم فهمي الذى عرض في موسم رمضان 2018، من تأليف محمد رفعت وشارك فيه كل من نجلاء بدر وريم مصطفى وملك قورة واخرون.