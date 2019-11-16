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شكرا لقرائتكم خبر عن بيفكر فى الإنجاب.. أورلاندو بلوم يتزوج كاتى بيرى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وكان بلوم وكاتي زاروا مصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ35 ونشروا العديد من الصور لهما في مصر، واحتفلت كاتى بيرى بعيد ميلادها الـ35 بأسلوب مذهل من خلال دعوة 64 من أقرب أصدقائها إلى مصر لقضاء عطلة صحراوية فاخرة، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
واحتفلت المغنية بهذه المناسبة برحلة نهرية لمدة 10 أيام مليئة بالمرح فى نهر النيل، وركوب الجمال عبر الصحراء والاستمتاع بغروب الشمس المذهل فوق الأهرامات، والتى نشرتها جميعًا فى عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى.
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اورلاندو بلوم (2)
اورلاندو بلوم (3)
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