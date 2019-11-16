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بيفكر فى الإنجاب.. أورلاندو بلوم يتزوج كاتى بيرى الشهر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع الديلي ميل تصريحات النجم العالمي اورلاندو بلوم، والتي قال فيها إنه سيتزوج خطيبته الشهر المقبل، وإنما لا يستطيع الانتظار لينجب منها، حيث يتطلع لإنجاب الأطفال.

 

وكان بلوم وكاتي زاروا مصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ35 ونشروا العديد من الصور لهما في مصر، واحتفلت كاتى بيرى بعيد ميلادها الـ35 بأسلوب مذهل من خلال دعوة 64 من أقرب أصدقائها إلى مصر لقضاء عطلة صحراوية فاخرة، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

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واحتفلت المغنية بهذه المناسبة برحلة نهرية لمدة 10 أيام مليئة بالمرح فى نهر النيل، وركوب الجمال عبر الصحراء والاستمتاع بغروب الشمس المذهل فوق الأهرامات، والتى نشرتها جميعًا فى عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى.

 

اورلاندو بلوم (1)
اورلاندو بلوم (1)

اورلاندو بلوم (2)
اورلاندو بلوم (2)

اورلاندو بلوم (3)
اورلاندو بلوم (3)

اورلاندو بلوم (4)
اورلاندو بلوم (4)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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