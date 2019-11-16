خاص| محمد جمعة عن "ممالك النار": "أساعد طومان باي.. وتركيا بنت تاريخها بدماء العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان محمد جمعة إنه يجسد شخصية حسن بن مرعي، وهو شيخ قبيلة بدوية، في مسلسل ممالك النار، المقرر عرضه بدءا من يوم الأحد المقبل على قنوات mbc، في أحد أضخم الإنتاجات في الشرق الأوسط.

وأضاف جمعة، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يساعد طومان باي، آخر سلطان في دولة المماليك، في أثناء هروبه من العثمانين.

وأشار إلى أن المسلسل نقلة نوعية في الدراما العربية، فهو يحمل كل أشكال العالمية، والشركة المنتجة لم تبخل بشيء، لافتا إلى أن الماكيير والكوافير ومصممي المعارك والاستايلست حصلوا أو مرشحين لجوائز عالمية بينها الأوسكار والبافتا.

وأوضح أن ذلك أكسب خبرة كبيرة لكل الفريق العربي المشارك في العمل، مؤكدا أن لدينا متخصصين على نفس المستوى، لكن الفرق أن الأجانب يعملون دون الضغوط المفروضة هنا.

وعن ترشيحه للدور، أوضح أن هناك "كاستينج دايركتور" للعمل وهو خالد صفوت مسؤول عن ترشيح الأدوار، متابعا: "لكن صفوت أبلغني أن اختياري جاء من الشركة المنتجة".

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وفيما يخص المسلسل الذي يوجه التزييف التركي والتمجيد في السلاطين العثمانيين، أشار إلى أن هذا الملف لم يفتح من قبل، وتابع: "في ناس بتسبح بحمد تركيا، لكن تاريخيا ده شعب محتل، ومصاص دماء لكل الدول العربية، وجفف منابع الشرق الأوسط، وكان يجب أن ترفع دعوى قضائية من كل الدول التي احتلتها الدولة العثمانية".

المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي

بيتر ويبر، ومن المقرر بدء عرضه يوم 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".

ويتناول المسلسل، الذي تم تصويره في تونس، في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

وكان محمد سليمان، مؤلف العمل، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن المسلسل معركة وعي ضد التزييف التركي للتاريخ العثماني دون فبركة أو شعارات، مشيرا إلى أنه الإنتاج الأضخم في الشرق الأوسط، وتم الاستعانة بمستشار هوليوودي في كتابة السيناريو.