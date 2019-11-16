اليوم.. عروض نادي السينما المستقلة بـ"الإبداع" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستأنف نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فعالياته اليوم السبت في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم التسجيلي "جوه الصندوق" إخراج إيلاف خالد وليلى شاهين، والفيلم الروائى القصير "التختة" للمخرج عمرو وهبان، والفيلم الروائي القصير "واحد" إخراج محمد هاني، وفيلم "أيام كالريحان" إخراج آية التركي وخشوع الجوهري، والفيلم التسجيلي "بلاد الدهب" إخراج مروة الشرقاوي، وفيلم "ذاكرة تجريبي" إخراج خشوع الجوهري.

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وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الندوة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الأفلام التي تم عرضها مع الجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد.