تراند اليوم : شيرين تغضب السعوديين بنكتة غير موفقة .. وسعوديات يدشنون هاشتاج "اخرسي يا شيرين"

تعرضت الفنانة شيرين عبد الوهاب لموجة من النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بإلقاء دعابة بدت للسعوديين غير موفقة.

وفي أثناء حفلها بالسعودية على هامش "موسم" الرياض أطلقت شيرين نكتة عن النساء في ظل الانفتاح القائم في المملكة اللآن ، قائلة: "مادام منقدرش نستغنى عن الرجالة يبقى نسمع كلامهم".

ويبدو أن نكتة "شيرين" أغضبت السعوديات وبخاصة "النسويات" منهن الذين دشنن هاشتاج تحت عنوان "اخرسي يا شيرين".

وفي أول رد لها أكدت شيرين أنها ممتنة لشعب المملكة الذي حضر حفلها واستقبلها بشكل مبهر .

كما وجهت الشكر لقيادة السعودية ولهيئة الترفيه.

