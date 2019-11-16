فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة ترد على مهاجمة فستانها العاري: شوفوا ضهري زي ما أنتوا عايزين .. ولا يهمني...

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تعرضت فنانة مصرية شهيرة لموجة من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر صور مثيرة للجدل لها.

وهاجم متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة نجلاء بدر على خلفية نشر صورة بـ"المايوه" أظهرت ظهرها.

وقالت "نجلاء" في تصريحات متلفزة: "مكنتش لابسة مايوه .. دا كتفي بس هو اللي كان باين".

وتابعت: "لو لبست فستان سواريه هيظهر ضهري وهتصور بيه عادي .. وعموما شوفوا ظهري من هنا للصبح .. معنديش مشكلة".

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