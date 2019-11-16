الخميسي تتعرض لهجوم شديد والسببُ "سيجارة"

تعرّضت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لهجوم شديد من جمهورها وذلك عقب نشرها صورةً عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، والتي ظهرت فيها ممسكةً بسيجارة وهو ما دفع المتابعين لتوجيه الانتقادات لظهورها بهذا الشكل.

وبيّن عدد كبير من متابعي لقاء غضبهم من تلك الصورة، مشيرين إلى أنّها تخالف سلوك الفنانين الذين يعتبرون قدوة للمجتمع، حيث قالت فتاة من المتابعين تدعى "عبير" :"إيه دي.. المفروض إنكم قدوة للبنات لأنهم للأسف بيقلدوكم.. وزوجك فين من القرف ده.. هيتحاسب عليكي قبلك.. اتقوا الله.. حاسبوا قبل أن تحاسبوا.. وولادك شافوا الصورة".

وقال أحد المتابعين، إن ظهور النجوم بالسيجارة في الأيدي أصبحت موضة سيئة.

يُذكر أن أحد أسباب انتقاد لقاء الخميسي هو كونها زوجةً للاعب كرة القدم المصري محمد عبد المنصف، الذي دائمًا ما يتعرّض للانتقاد الشديد، بسبب إطلالاتها المثيرة، التي يصفها الجمهور دائمًا بالجريئة في كثير من الأعمال الفنية والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

لقاء اشتهرت بعدد كبير من الأعمال الفنية لكن يظل أشهر أدوارها هو زوجة أشرف عبد الباقي، في مسلسله الكوميدي المعروف :"راجل وست ستات" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وأعلنت لقاء منذ فترة قصيرة، في تصريحات تلفزيوينة، عن تأسيسها لفرقة غنائية جديدة، تقدّم من خلالها موهبتها الغنائية، وأوضحت أنها أحبت الغناء قبل احترافها للتمثيل، مشيرةً إلى خوضها تجربة غنائية منذ عامين.

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وأضافت أنها تسعى للاتجاه إلى الغناء في الفترة المقبلة، بسبب شعورها أن التوقيت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة، مؤكدةً أنها ترغب في إيصال رسالة إيجابية إلى الشباب.

كما كشفت لقاء الخميسي عن موعد حفلها الغنائي الأول، حيث تسعى أن يكون خلال شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أن لقاء شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك "الفارس والأميرة"، كما قدّمت أغنية الفيلم التي تتضمّن رسالته، فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.

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