شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية ماجد الكدوانى فى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان ماجد الكدوانى شخصية محامى خلال أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز والذى يواصل تصويره حالياً في الديكورات الخاصة بالعمل فى محافظة أسوان، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير هناك، ويعودون للقاهرة الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

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وتدور أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فى إطار كوميدى اجتماعى حول دخول النجم كريم عبد العزيزوالذى يقدم شخصيه مقدم برامج فى صراعات وخلافات مع زوجته الأولى، التى تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض ثم يقابل الفنانة دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها .