درة بـ"كاميرا" وسط الصحراء في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت درة في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية ملابس كاجوال، وبرنيطة على رأسها، كما كانت حاملة "كاميرا" في يديها وسط الصحراء، وعلقت: "مثل زهرة في الصحراء، كان على أن أنمو في أقسى طقس، عقد واحد إلى كل قطرة من المطر للبقاء على قيد الحياة".
ويعرض للفنانة درة، حاليا، مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.
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