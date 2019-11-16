رامي صبري ينشر صورة مع زوجته: "صديقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب رامي صبري صورة "سيلفي" جمعته بزوجته "شيري"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر صبري وشيري في الصورة داخل أحد المطاعم، وعلق: "مع صديقتي وزوجتي شيري". وتزوج رامي صبري من زوجته شيرين عادل عام 2011، وأنجب منها توأمه علي وعمر. يذكر أن رامي طرح أغنيته الجديدة "وبقابل ناس"، سبتمبر الماضي، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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