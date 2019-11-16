كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد صلاح حسنى يتعاقد على مسلسل "ختم النمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفنان أحمد صلاح حسنى عن انضمامه لمسلسل "ختم النمر"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر صورة جديدة كتب عليها "ختم النمر"، معلقًا عليها: "مسلسل ختم النمر إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج احمد سمير فرج، ادعوا إن شاء الله بالتوفيق.

مشاركة أحمد صلاح حسني في رمضان 2019

وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان أحمد صلاح حسني خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسلي "لأخر نفس"، "حكايتي" ولاقى من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل "لآخر نفس"

يُذكر أن مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العرضي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، من إخراج حسام علي، و تأليف عبدالله حسن،

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أبطال مسلسل "حكايتي"

ومسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري، جمال سليمان، إدوارد، إسلام جمال، نهال عنبر، وفاء عامر.

مشاركة أحمد صلاح حسنى في" الممر"

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني السينمائية مشاركته في فيلم "الممر".

أبطال فيلم "الممر"

فيلم" الممر "بطولة أحمد عز، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، إياد نصار،محمد جمعة،محمد فراج، أسماء أبو اليزيد،أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى،محمود حافظ،كما يضم فيلم مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف وهم :حجاج عبد العظيم، هند صبرى، إنعام سالوسة، شريف منير .