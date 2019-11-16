شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهرجانات سينمائية على شاشة نايل سينما خلال شهرى نوفمبر وديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة بأن قناة نايل سينما مستمرة في تميزها في نقل المهرجانات الدولية حصريا، حيث تعرض خلال الشهر الحالي (نوفمبر) وخلال شهر (ديسمبر) فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال حفلي الافتتاح والختام، ورسائل يومية وستوديو تحليلي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 2019 على الهواء مباشرة بالتعاون مع قنوات dmc وتقوم بالتغطية المذيعة انجي علي، والمذيع شريف نور الدين والمذيعة نانسي ابراهيم، أما الإخراج لـ هشام بيبرس والاعداد لـ وليد عبدالقادر وسيد شعبان و محمود عبود ومني عمري ومنسق عام سماح مصطفى.

وأكد سيد فؤاد المشرف على قناة نايل سينما أن القناة سوف تعرض فاعليات الدورة الثلاثين من ايام قرطاج السينمائي اخراج دعاء احمد وتنقل القناة فاعليات مهرجان مراكش السينمائي الدولي في الفترة من 29 نوفمبر الي 7 ديسمبر 2019 اخراج عبدالرحمن نصر واعداد امل الجمل ومنسق محمد محمدين وتعرض ايضا مهرجان الرباط لسينما المؤلف في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2019 من اعداد مروة حربي واخراج داليا سالم .