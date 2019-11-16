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خالد سليم والجرينى وبتشان فى أغانى جديدة بتوقيع عمرو المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الشاعر عمرو المصرى لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع عدد من نجوم الطرب فى أغانيهم الجديدة خلال الفترة المقبلة، منهم المطرب خالد سليم، والذى يقدم له أغنية سينجل سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة،  كما يتعاون مع المطرب أحمد بتشان فى أغنية أخرى.

 

وأضاف المصرى أنه يتعاون أيضا مع المطرب عبد الفتاح الجرينى فى أغنية جديدة، من المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، ويتعاون أيضا مع المطرب محمد فضل شاكر بأغنية من ألحان عمرو الشاذلى.

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يذكر أن آخر أعمال عمرو المصرى أغنية "صبح صبح"، للنجمة نوال الزغبى في ألبومها الجديد، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى توما، وتعاون أيضا مع عدد كبير من نجمات الغناء منهم لطيفة وهيفاء وهبى.

 

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