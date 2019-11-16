محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، مجموعة صور جمعتهما من حفل زفاف، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت ليلى وهي تحتضن والدها وتقبله، وعلقت على الصور: "ابنة الملك".
يذكر أن أحمد زاهر تعاقد مؤخرا على المشاركة في مسلسل البرنس، من بطولة محمد رمضان ومي عمر وغادة عادل، وتأليف وإخراج محمد سامي.
ويشار إلى أن ليلى شاركت في عدة أعمال وهي طفلة من بينها عمر وسلمى وكلبي دليلي وآدم ومحترم إلا ربع.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| ليلى زاهر تقبل وتحتضن والدها: "ابنة الملك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.