انجي خوري بإطلالة جريئة من الامارات!

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - شاركت عارضة الأزياء السورية أنجي خوري متابعيها بمجموعة صور لأحدث ظهور لها، خلال إقامتها بالإمارات. وظهرت انجي خوري من خلال الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بإطلالة جذابة وجريئة تعرضت بسببها للهجوم من قبل بعض متابعيها.. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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