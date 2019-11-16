ياسمين صبري بإطلالة مثيرة من شاطىء المالديف

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل بصور جديدة ظهرت فيها بفستان أصفر على شاطىء البحر في المالديف.

وعلقت ياسمين صبري على الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، واصفة المكان بالجنة.