العمر مجرد رقم في حياة نبهات جهري.. شاهد أناقتها في أحدث ظهور لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التركية نبهات جهري الشهيرة بـ«فيروز خانوم» حفل الذكرى الـ40 لتأسيس إحدى الجمعيات الخيرية، وهو الحفل الذي حضره كوكبة من ألمع نجوم الدراما التركية.

نبهات كانت حديث النشطاء فور انتشار صور من الحفل، حيث سرقت الأنظار بطلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان رصاصي براق مكشوف الصدر، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة ضاعفتها رقي، وهو الـ«لوك» الذي اثار اعجاب فانز النجمة التركية الذين أعربوا عن انبهارهم بأناقة الفنانة وجمال خياراتها والحيوية التي تفوح منها بالرغم من تقدم عمرها.

يُذكر أن نبهات حققت شهرة كبيرة وجماهيرية عريضة في الوطن العربي بعد تألقها في مسلسل «العشق الممنوع» أمام كيفانج تاتليتوج وبيرين سآت، وضاعفت نجوميتها بعد مشاركتها في مسلسل «حريم السلطان» بشخصية «السلطانة الأم».

آخر عمل درامي شاركت نبهات في بطولته كان مسلسل «عدو في بيتي»، وهو العمل الذي عادت به إلى الشاشة بعد تراجعها عن قرار اعتزال الفن، إلا ان الشركة المنتجة قررت وقفه بعد عرض 6 حلقات منه فقط بسبب ضعف نسب مشاهدته.