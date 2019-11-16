هازال كايا تدلل نفسها قبل الولادة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة التركية هازال كايا قررت التخلص من ضغط وتوتر قرب موعد ولادتها بزيارة لأحد مراكز التجميل وتصفيف الشعر.

عدسات الباباراتزي كانت بالمرصاد للفنانة الشابة لحظة خروجها من المركز، حيث ظهرت هازال بتسريحة مختلفة اضفت لها لمسة مرح وعفوية لافتة، في الوقت الذي كانت ترتدي فيه Jumpsuit أبرز زيادة وزنها وتقدم حملها بشكل كبير، حيث دخلت هازال الثلث الأخير من رحلة الحمل.

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يُذكر أن هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، كشفت أنها تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حكايتنا» بموسميه آخر ما عًرض لهازال كايا، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.