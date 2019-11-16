تايلور سويفت الأعلى دخلا في العالم لعام 2019

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، قائمة فوربس للأعلي دخلا في العالم لعام 2019، وذلك بقيمة 185 مليون دولار أمريكي، وجاءت في المركز الثاني نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر، بقيمة 170 مليون دولار أمريكي.
بينما جاء في المركز الثالث كاني ويست بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وفي المركز الرابع جاء ميسي بقيمة 127 مليون دولار، بينما جاء في المركز الخامس إيد شيرن بقيمة 110 مليون دولار أمريكي.
وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاما، قد اعلنت عن الغاء جولتها الغنائية lover ، وذلك بسبب مرض والدتها بالسرطان وهو ما أدي إلي اتخاذ القرار وإلغاء جولات العام المقبل وتقليل عدد الحفلات الغنائية التي ستقوم بإحياءها .
وقالت تايلور سويفت: هناك تغيير كبير يحدث في حياتي ليست المهنية فقط ولكن في حياتي بشكل عام، الظروف الصعبة التي تمر بها عائلتي الآن هي السبب، فلا يمكنني الذهاب في رحلات طويلة، فأنا الآن لدي أولويات وجمهوري يحترم ذلك.
والجدير بالذكر أنه تم تشخيص إصابة والده تايلور سويفت “أندريا” لأول مرة بالسرطان في عام 2015، وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت النجمة الشابة أن والدتها تعاني من انتكاسة للمرض .
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