أول ظهور لشقيقة نوال الكويتية الكبرى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة جمعت الفنانة نوال الكويتية وسيدة قيل أنها شقيقتها الكبرى، والتي تدعى “نجاة”.

جمهور الفنانة الكويتية لاحظوا وجود شبه كبير يجمع نوال بشقيقتها، وتغزلوا في جمال الشقيقتين، وطالبوا بنشر المزيد من الصور التي تجمعهما.

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وكانت الفنانة نوال الكويتية قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة، مما دفعها للاعتذار عن إحياء حفلها في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

وأصدرت شركة “روتانا” بيان رسمي، قالت فيه: “تنويه.. لعارض صحي، تعتذر النجمة نوال الكويتية من جمهورها، عن المشاركة في حدث ليلة سهم ضمن فعاليات موسم الرياض، داعين المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل، وأن يلهمها تعالى ثوب العافية، وتعود قريبا لمحبيها، خطاك الشر يا أم حنين”.

ومن جانبها طمأنت الفنانة الكويتية جمهورها على صحتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “صباح الخير.. حبيت أطمنكم إني الحمدلله بخير، شوية تعب ويزول إن شاءالله، شكراً لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله”.